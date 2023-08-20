Дюбуа: Мы должны оторвать Усику ноги и сломать тело

Британский супертяж Даниэль Дюбуа (19-1; 18 КО) поделился своими планами на бой против украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО). Его слова цитирует Boxing News 24:

"Мы должны оторвать его ноги и сломать тело. Это то, над чем мы работали. Уважение, да, оно есть.

Я упорно тренировался для этого боя, а то, что назвал, это и будет уважение, которое он получит" – сказал он.