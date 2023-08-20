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Дюбуа: Мы должны оторвать Усику ноги и сломать тело

Бокс
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Шо ты несешь

Дюбуа: Мы должны оторвать Усику ноги и сломать тело

UA-Футбол
Новина українською

Британский супертяж Даниэль Дюбуа (19-1; 18 КО) поделился своими планами на бой против украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО). Его слова цитирует Boxing News 24:

"Мы должны оторвать его ноги и сломать тело. Это то, над чем мы работали. Уважение, да, оно есть.

Я упорно тренировался для этого боя, а то, что назвал, это и будет уважение, которое он получит" – сказал он.

Напомним, что ранее Усик завершил подготовку к бою против Дюбуа.

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В статье: Александр Усик Дэниэл Дюбуа
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