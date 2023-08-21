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Названа стоимость PPV-трансляции боя Усик - Дюбуа
Около 20 долларов
фото из свободных источников
Стало известно, сколько будет стоить пересмотр трансляции поединка между обладателем титулов в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (20-0, 13 КО) и Даниелем Дюбуа (19-1, 18 КО) для фанатов в Великобритании.
Стоимость просмотра PPV-трансляции на TNT Sports будет составлять 19,95 фунта стерлинга.
Напомним, что бой Усик – Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве.
The TNT Sports (new name for BT Sport) UK PPV price for Oleksandr Usyk vs Daniel Dubois on Saturday night will be £19.95.— Michael Benson (@MichaelBensonn) August 21, 2023
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