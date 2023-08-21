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Кроуфорд: Усик — великий боец, он добился больших успехов в боксе
Боксер высказался об организации боя с Кроуфордом
Чемпион мира в трёх весовых категориях американец Теренс Кроуфорд (40-0, 31 KO) высказался о проблеме организации мегафайта между действующими чемпионами украинцем Александром Усиком (20-0, 13 KO) и американцем Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 KO).
"Думаю, срыв боя связан с бизнесом. Усик — великий боец, он добился больших успехов в боксе, и проявлять к нему неуважение просто неправильно. Кто стал виновником срыва этого боя? Хороший вопрос. Проведение таких боёв должно быть обязательным, чтобы мы очистили бокс и имели одного чемпиона в одном дивизионе", — сказал Кроуфорд в подкасте Джо Рогана.
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