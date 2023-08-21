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Александр Усик показал свою физическую форму накануне боя с Дюбуа

Бокс
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Украинец хорошенько поднабрал

Александр Усик показал свою физическую форму накануне боя с Дюбуа

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик (20-0, 13 KO) завершил подготовку к поединку с британцем Даниэлем Дюбуа (19-1, 18 KO), который состоится 26 августа во Вроцлаве (Польша).

Напомним, что Усик в своём последнем бою, состоявшемся в августе 2022 года, победил раздельным судейским решением двукратного чемпиона мира британца Энтони Джошуа.

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В статье: Александр Усик
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