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Александр Усик: Мне нужен поединок с Тайсоном Фьюри
Украинец готов выйти в ринг с Цыганским королем
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик (20-0, 13 КО) рассказал, что хочет провести бой с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 KO).
"Мне нужен поединок с Тайсоном Фьюри. У него есть пояс WBC. Если взять мои три и его один – вместе это четыре. И это абсолют в хевивейте. Мне нужен поединок с ним и возможность стать абсолютным чемпионом мира.
Я думаю, что ему тоже нужна эта возможность, но он не сильно как-то горит этим желанием. Меня интересует спортивная историческая составляющая этого. Понятно, что в этом присутствует и финансовая составляющая, потому что это профессиональный спорт, это шоу. Но для меня это спорт, спортивные достижения, к которым я иду.
1 апреля был 21 год, как я в боксе. В 15 лет я пошёл на бокс, и 1 апреля был 21 год, как я в боксе. Я пошутил, пошёл на бокс, и эта шутка длится уже 21 год. Такая себе, если честно, шутеечка", — сказал Усик в своём канале на YouTube.
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