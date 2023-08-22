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Усик: Хочу воспитать олимпийских чемпионов в качестве тренера
Украинец после завершения карьеры не планирует завязывать с боксом
Фото: Flipboard
Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик (20-0, 13 KO) рассказал о своих целях на будущее.
"Хочу стать абсолютным чемпионом. И воспитать олимпийских чемпионов в качестве тренера", — приводит слова Усика Frank Warren“s Queensberry Promotions.
Напомним, Усик завершил подготовку к поединку с британцем Даниэлем Дюбуа (19-1, 18 KO), который состоится 26 августа во Вроцлаве (Польша).
В своём последнем бою, состоявшемся в августе 2022 года, украинец победил раздельным судейским решением двукратного чемпиона мира британца Энтони Джошуа.
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