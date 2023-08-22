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ВИДЕО. Александр Усик показал новый трюк с монетами
На этот раз он усложнил его
Фото: Володимир Кобельков / "Київський торт"
Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) готовится провести бой с британцем Дэниелем Дюбуа (19-1, 18 КО).
Усик снова показал фирменный трюк с монетами, но теперь украинец поймал их двумя руками.
Напомним, что уже 26 августа во Вроцлаве состоится бой Усика и Дэниела Дюбуа.
Oleksandr Usyk having fun in the gym today ahead of his fight vs Daniel Dubois on Saturday night…— Michael Benson (@MichaelBensonn) August 22, 2023
[???? Nikolay Tkachenko] pic.twitter.com/Vgp3m6PWiF
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