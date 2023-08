ВИДЕО. Александр Усик показал новый трюк с монетами

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) готовится провести бой с британцем Дэниелем Дюбуа (19-1, 18 КО).

Усик снова показал фирменный трюк с монетами, но теперь украинец поймал их двумя руками.

Напомним, что уже 26 августа во Вроцлаве состоится бой Усика и Дэниела Дюбуа.

Oleksandr Usyk having fun in the gym today ahead of his fight vs Daniel Dubois on Saturday night…



[???? Nikolay Tkachenko] pic.twitter.com/Vgp3m6PWiF