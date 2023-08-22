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Эдди Хирн: Теренс Кроуфорд один из величайших бойцов не только нашего поколения

Бокс
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Промоутер считает Теренса лучшим

Эдди Хирн: Теренс Кроуфорд один из величайших бойцов не только нашего поколения

STEVE MARCUS/GETTY IMAGES

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Британский промоутер, директор Matchroom Sport Эдди Хирн в ходе разговора о бое Теренса Кроуфорда и Эррола Спенса признался, что считает абсолютного чемпиона в первом полусреднем весе Кроуфорда лучшим боксёром в современном поколении.

"Теренс Кроуфорд невероятный. Мы говорим здесь о величии в рамках поколения. Не только в боксе, но и в спорте. Он выигрывал каждый раунд, трижды отправлял его в нокдаун. Один из величайших бойцов не только нашего поколения, но и всего времени. Он должен устроить бой с Джермеллом Чарло.

Он прожил замечательную жизнь, но я думаю, что он может подняться и сдать бесспорным чемпионом в трёх весовых категориях. Он может победить Чарло со 154 очками, 100%", — сказал Хирн IFL TV.

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В статье: Эдди Хирн
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