Эдди Хирн: Теренс Кроуфорд один из величайших бойцов не только нашего поколения

Британский промоутер, директор Matchroom Sport Эдди Хирн в ходе разговора о бое Теренса Кроуфорда и Эррола Спенса признался, что считает абсолютного чемпиона в первом полусреднем весе Кроуфорда лучшим боксёром в современном поколении.

"Теренс Кроуфорд невероятный. Мы говорим здесь о величии в рамках поколения. Не только в боксе, но и в спорте. Он выигрывал каждый раунд, трижды отправлял его в нокдаун. Один из величайших бойцов не только нашего поколения, но и всего времени. Он должен устроить бой с Джермеллом Чарло.

Он прожил замечательную жизнь, но я думаю, что он может подняться и сдать бесспорным чемпионом в трёх весовых категориях. Он может победить Чарло со 154 очками, 100%", — сказал Хирн IFL TV.