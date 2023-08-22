Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эдди Хирн: Теренс Кроуфорд один из величайших бойцов не только нашего поколения
Промоутер считает Теренса лучшим
STEVE MARCUS/GETTY IMAGES
Британский промоутер, директор Matchroom Sport Эдди Хирн в ходе разговора о бое Теренса Кроуфорда и Эррола Спенса признался, что считает абсолютного чемпиона в первом полусреднем весе Кроуфорда лучшим боксёром в современном поколении.
"Теренс Кроуфорд невероятный. Мы говорим здесь о величии в рамках поколения. Не только в боксе, но и в спорте. Он выигрывал каждый раунд, трижды отправлял его в нокдаун. Один из величайших бойцов не только нашего поколения, но и всего времени. Он должен устроить бой с Джермеллом Чарло.
Он прожил замечательную жизнь, но я думаю, что он может подняться и сдать бесспорным чемпионом в трёх весовых категориях. Он может победить Чарло со 154 очками, 100%", — сказал Хирн IFL TV.
Популярное сейчас
- Красотка дня. Соблазнительная вторая половинка одноклубника Цыганкова и Довбика в Жироне. ФОТО
- Потенциальный тренер Днепра-1 мог возглавить украинский клуб, играющий в еврокубках
- Пять самолетов за три дня. Беспилотники ГУР ударили по аэродромам России - источник
- Усик завершил подготовку к поединку против Дюбуа. Фото
- Бывшая звезда Милана и Барселоны развелся уже с третьей женой-моделью. ФОТО
- Самая сексуальная женщина-арбитр в мире сводит с ума фанатов кадрами в бикини на пляже. ФОТО