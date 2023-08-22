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Джо Джойс сделал прогноз на бой Усик - Дюбуа
Британец отдает преимущество украинцу
фото - Олександр Красюк
Британский боксёр-тяжеловес, серебряный призёр Олимпиады-2016 Джо Джойс поделился мнением о предстоящем титульном бое между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа.
"Я думаю, Усик будет танцевать вокруг него, у Дюбуа не получится его ударить, он не мог пробить меня, когда мы дрались, поэтому он не сможет пробить и Усика. У Дюбуа сильный удар, но невозможно попасть в того, кто двигается. Он будет танцевать вокруг него, засыпая ударами. Есть небольшой шанс, что Дюбуа хорошо попадёт в него, но я не считаю этот шанс реальным", — сказал Джойс Talksport.
Напомним, бой Усика и Дюбуа за звание чемпиона по версия IBF, IBO, WBA и WBO пройдёт на стадионе в польском Вроцлаве 26 августа 2023 года.
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