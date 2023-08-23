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Усик: Мне 36 лет, но это только начало

Бокс
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Украинец нацелен на "великие" бои

Усик: Мне 36 лет, но это только начало

Фото: Flipboard

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Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик (20-0, 13 KO) дал комментарий по поводу своей карьеры.

"Нет, это не финальная точка. Мне 36 лет, но это только начало. Я начал заниматься боксом в 15 лет. Сейчас это только начало.

При этом я понимаю, что мне осталось не так много лет в боксе, и я не хочу проводить ещё много времени здесь. Я хочу отвести своих детей в школу и всё остальное", — приводит слова Усика BoxingScene.

Напомним, Усик завершил подготовку к поединку с британцем Даниэлем Дюбуа (19-1, 18 KO), который состоится 26 августа во Вроцлаве (Польша).

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В статье: Александр Усик
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