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Усик: Мне 36 лет, но это только начало
Украинец нацелен на "великие" бои
Фото: Flipboard
Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик (20-0, 13 KO) дал комментарий по поводу своей карьеры.
"Нет, это не финальная точка. Мне 36 лет, но это только начало. Я начал заниматься боксом в 15 лет. Сейчас это только начало.
При этом я понимаю, что мне осталось не так много лет в боксе, и я не хочу проводить ещё много времени здесь. Я хочу отвести своих детей в школу и всё остальное", — приводит слова Усика BoxingScene.
Напомним, Усик завершил подготовку к поединку с британцем Даниэлем Дюбуа (19-1, 18 KO), который состоится 26 августа во Вроцлаве (Польша).
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