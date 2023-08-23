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Майкл Баффер будет работать на поединке Усик - Дюбуа
Легенда в деле
Getty Images/Global Images Ukraine
Известный американский ринг-анонсер Майкл Баффер в Twitter сообщил, что будет работать на поединке между обладателем титулов WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александром Усиком (20-0, 13 КО) 1-8 .
"На борту самолета и собираюсь вылететь из Лос-Анджелеса во Вроцлав на субботний бой за звание чемпиона в супертяжелом весе Усик – Дюбуа".
Напомним, что бой Усик – Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве.
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