Майкл Баффер будет работать на поединке Усик - Дюбуа

Известный американский ринг-анонсер Майкл Баффер в Twitter сообщил, что будет работать на поединке между обладателем титулов WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александром Усиком (20-0, 13 КО) 1-8 .

"На борту самолета и собираюсь вылететь из Лос-Анджелеса во Вроцлав на субботний бой за звание чемпиона в супертяжелом весе Усик – Дюбуа".

Напомним, что бой Усик – Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве.