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Майкл Баффер будет работать на поединке Усик - Дюбуа

Бокс
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Легенда в деле

Майкл Баффер будет работать на поединке Усик - Дюбуа

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Известный американский ринг-анонсер Майкл Баффер в Twitter сообщил, что будет работать на поединке между обладателем титулов WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александром Усиком (20-0, 13 КО) 1-8 .

"На борту самолета и собираюсь вылететь из Лос-Анджелеса во Вроцлав на субботний бой за звание чемпиона в супертяжелом весе Усик – Дюбуа".

Напомним, что бой Усик – Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве.

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