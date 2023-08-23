Эдди Хирн назвал фаворита в бою Альварес - Кроуфорд

Британский промоутер Эдди Хирн высказался о бое между действующим лидером рейтинга pound-for-pound американцем Теренсом Кроуфордом (40-0, 31 KO) и мексиканцем Саулем Альваресом (59-2-2, 39 KO).

"Канело уже не спустится ниже 76 кг, так что этот поединок должен состояться в этом дивизионе, и я не думаю, что Кроуфорд пошёл бы на это. И я не считаю, что он смог бы конкурировать с Канело.

Нужно понимать, Канело выйдет на бой с весом 80 кг. Это будет мисматч. Как бы ни был хорош Кроуфорд, я не могу представить, что он выигрывает. Канело слишком большой для него", — сказал Хирн в интервью YouTube-каналу ESBR Boxing.