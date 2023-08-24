Усик: Мне нужен Фьюри, а не пояс WBC

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе украинец Александр Усик (20-0, 13 КО) заявил, что он заинтересован только в поединке с Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 KO), пояс WBC его не интересовать.

Слова Усbка приводить boxingscene.com.

"Фьюри - отличный парень. Я вообще не думаю о нем, но знаю, что должен встретиться с ним в ринге. Мне нужен Фьюри, а пояс WBC - дополнительная мотивация. говорить об этом противостоянии 20, 30, 40 лет. Нам нужно это сражение".

Напомним, что уже 26 августа, во Вроцлаве состоится бой Александра Усика с британцем Даниелем Дюбуа.