  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. ВИДЕО. Усик и Дюбуа провели дуэль взглядов
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ВИДЕО. Усик и Дюбуа провели дуэль взглядов

Бокс
Обновлено
(1 голосов)

Поединок состоится в ближайшие выходные

ВИДЕО. Усик и Дюбуа провели дуэль взглядов

К2 Promotions

Новина українською

Украинский чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжёлом весе Александр Усик и обладатель титула регулярного чемпиона мира WBA в том же весе из Великобритании Даниэль Дюбуа в преддверии очного поединка приняли участие в битве взглядов. Боксёры сразятся 26 августа во Вроцлаве (Польша).

36-летний Александр Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года. За это время он провёл 20 боёв, побеждав в каждом из них. 13 побед были добыты нокаутом.

В активе 25-летнего Дюбуа 20 поединков, в которых им было добыто 19 побед (18 нокаутом). Один раз британец потерпел поражение.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція бою Усик - Дюбуа
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Усик: Мне нужен Фьюри, а не пояс WBC
yellow-arrow
Александр Усик - Даниэль Дюбуа. Онлайн LIVE прямая видеотрансляция чемпионского боя
yellow-arrow
Дэвид Хэй: Дюбуа нужно замедлить Усика
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Дэниэл Дюбуа
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде