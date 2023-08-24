Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ВИДЕО. Усик и Дюбуа провели дуэль взглядов
Поединок состоится в ближайшие выходные
К2 Promotions
Украинский чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжёлом весе Александр Усик и обладатель титула регулярного чемпиона мира WBA в том же весе из Великобритании Даниэль Дюбуа в преддверии очного поединка приняли участие в битве взглядов. Боксёры сразятся 26 августа во Вроцлаве (Польша).
36-летний Александр Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года. За это время он провёл 20 боёв, побеждав в каждом из них. 13 побед были добыты нокаутом.
В активе 25-летнего Дюбуа 20 поединков, в которых им было добыто 19 побед (18 нокаутом). Один раз британец потерпел поражение.
Популярное сейчас
- Кепа vs Лунин. Анчелотти сообщил, кто выйдет в основе Реала на следующий матч
- Дулуб прокомментировал слухи о возможности возглавить ЛНЗ
- СМИ: Украинские военные совершили высадку в Крыму в рамках спецоперации
- Джо Джойс сделал прогноз на бой Усик - Дюбуа
- Как сейчас выглядит и чем занимается легендарный Роналдиньо. ФОТО
- Жена Лунина рассказала о реакции мужа на переход Кепы в Реал. ФОТО