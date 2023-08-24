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Тренер Уайлдера: Я считаю, что Усик победит нокаутом
Ждем боя
фото из свободных источников
Малик Скотт, тренер бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе, американца Деонтея Уайлдера, высказался о предстоящем титульном поединке между украинцем Александром Усиком (20-0, 13 KO) и британцем Даниэлем Дюбуа (19-1, 18 KO), который состоится 26 августа во Вроцлаве (Польша).
"Я считаю, что Усик победит нокаутом. Дюбуа большой парень, очевидно, он может ударить, но если этого не произойдёт? У Усика один из лучших подбородков в дивизионе. Его проблемы не связаны с тем, что он не может держать удар, он держал удары более тяжелобьющих и крупных бойцов, чем Дюбуа.
Я вижу, что Дюбуа тратит слишком много сил, а когда вы это делаете в бою с Усиком, он может потрясти вас. Несмотря на то что он не является нокаутёром, он может потрясти вас", — сказал Скотт в интервью YouTube-каналу EsNews.
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