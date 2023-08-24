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Деонтей Уайлдер: Усик одержит победу нокаутом в восьмом раунде в бою с Дюбуа

Бокс
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Бой состоится в ближайшие выходные

Деонтей Уайлдер: Усик одержит победу нокаутом в восьмом раунде в бою с Дюбуа

Фото: fight.ru

Новина українською

Бывший чемпион в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер (43-2-1 42 KO) поделился мнением о предстоящем поединке между украинцем Александром Усиком (20-0, 13 KO) и представителем Великобритании Даниэлем Дюбуа (19-1, 18 KO).

Напомним, бой состоится 26 августа во Вроцлаве (Польша).

"Как мне кажется, Усик одержит победу нокаутом. Полагаю, нокаут может случиться в восьмом раунде. Не думаю, что Дюбуа в полной мере восстановился после травмы", — сказал Уайлдер на канале ESNEWS в YouTube.

Усик провёл 20 боёв и побеждал в каждом из них, 13 побед были добыты нокаутом. В активе 25-летнего Дюбуа также 20 поединков, в которых он одержал 19 побед (18 нокаутом). Один раз британец потерпел поражение.

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В статье: Александр Усик Дионтей Уайлдер
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