Джошуа: У Дюбуа есть шанс на победу, однако ему будет очень сложно

Британский боксёр-тяжеловес Энтони Джошуа поделился ожиданиями от ближайшего боя соотечественника Даниэля Дюбуа и украинского боксёра Александра Усика, чемпиона мира по версиям IBF, IBO, WBA и WBO.

"Конечно, у Дюбуа есть шанс на победу. Однако это сложный вопрос. Дело в том, что Усик полагается на своё мастерство, а не на свою мощь, чтобы нокаутировать вас. Он будет боксировать вокруг вас, если вы ему это позволите.

Удачи, Дюбуа, удачи, Дон Чарльз, удачи великому британскому боксу. Мы можем вернуть чемпионство в тяжёлом весе на нашу землю", — сказал Джошуа Sky Sports.

Бой Даниэля Дюбуа и Александра Усика состоится 26 августа 2023 года в польском Вроцлаве.