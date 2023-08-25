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Джошуа: У Дюбуа есть шанс на победу, однако ему будет очень сложно

Бокс
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Британец сделал прогноз на бой

Джошуа: У Дюбуа есть шанс на победу, однако ему будет очень сложно

Getty Images/Global Images Ukraine

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Британский боксёр-тяжеловес Энтони Джошуа поделился ожиданиями от ближайшего боя соотечественника Даниэля Дюбуа и украинского боксёра Александра Усика, чемпиона мира по версиям IBF, IBO, WBA и WBO.

"Конечно, у Дюбуа есть шанс на победу. Однако это сложный вопрос. Дело в том, что Усик полагается на своё мастерство, а не на свою мощь, чтобы нокаутировать вас. Он будет боксировать вокруг вас, если вы ему это позволите.

Удачи, Дюбуа, удачи, Дон Чарльз, удачи великому британскому боксу. Мы можем вернуть чемпионство в тяжёлом весе на нашу землю", — сказал Джошуа Sky Sports.

Бой Даниэля Дюбуа и Александра Усика состоится 26 августа 2023 года в польском Вроцлаве.

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В статье: Энтони Джошуа
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