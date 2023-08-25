Деонтей Уайлдер: Думаю бой Фьюри - Нганну будет скучным

Бывший чемпион в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер (43-2-1 42 KO) высказался о предстоящем поединке британца Тайсона Фьюри и франко-камерунского бойца смешанных единоборств Фрэнсиса Нганну.

"Буду ли я смотреть бой Тайсона и Фрэнсиса? Наверное, нет. Думаю, он получится скучным. Уровень тяжёлого дивизиона катастрофически снижается. Он просто мёртвый", — сказал Уайлдер на канале ESNEWS в YouTube.

Бой Фрэнсиса Нганну и Тайсона Фьюри назначен на 28 октября 2023 года.