Усик – Дюбуа: Ломаченко прибыл во Вроцлав на поединок друга. Фото

Украинский легковес Василий Ломаченко (17-3; 11 КО) прибыл в Польшу. Сегодня вечером он посетит поединок своего кума, чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО) против британца Даниэля Дюбуа (19-1; 18 КО).

Прогноз на бой Усик – Дюбуа

Где и когда смотреть Усик – Дюбуа