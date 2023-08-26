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Усик – Дюбуа: Ломаченко прибыл во Вроцлав на поединок друга. Фото
Поддержка от близкого человека не помешает
фото - twitter.com
Украинский легковес Василий Ломаченко (17-3; 11 КО) прибыл в Польшу. Сегодня вечером он посетит поединок своего кума, чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО) против британца Даниэля Дюбуа (19-1; 18 КО).
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