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Дюбуа: Мне просто нужно начать молиться, и надеюсь, кто-то там наверху меня услышит

Бокс
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Молитва – это единственное, что тебе поможет

Дюбуа: Мне просто нужно начать молиться, и надеюсь, кто-то там наверху меня услышит

UA-Футбол
Новина українською

Британский супертяж Даниэль Дюбуа (19-1; 18 КО) поделился своими планами на бой против украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО). Его слова цитирует Talk Sport:

"Я занимаюсь боксом большую часть своей жизни, поэтому аргументы по возрасту неуместны. У меня есть опыт, и я должен быть ветераном в этом бою. Я должен запугать Усика. Я должен зайти в ринг и быть хулиганом. Быть хулиганом и изрядно стряхнуть его.

Боксерский мир состоит из разных мыслей, поэтому я никогда не принимаю близко к сердцу то, что говорят люди и не разрешаю этим словам надломить меня. Я готов выйти на ринг и доказать, что я знаю, что мне там нужно делать.

Все великие бойцы когда-то должны были создать сенсацию. Прежде чем они стали чемпионами, люди сомневались в них и рассказывали много лишнего.

Победа Фьюри над Владимиром Кличко является хорошим примером. Посмотрите, что он сделал и чего добился сейчас. Мне просто нужно начать молиться, и надеюсь, кто-то там наверху меня услышит" – сказал он.

Видео-трансляция боя Усик - Дюбуа

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В статье: Александр Усик Дэниэл Дюбуа
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