Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Известный британский супертяж дал прогноз на бой Усик – Дюбуа
Мощные слова
Фото: Flipboard
Бывший британский супертяж Тони Белью дал прогноз на бой между украинским чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком (20-0; 13 КО) и Даниэлем Дюбуа (19-1; 18 КО). Его слова цитирует talkSPORT:
"У Дюбуа есть только одна возможность, один шанс на победу, и это шанс панчера. Если говорить совсем уж откровенно, это единственный шанс, который я ему даю.
У Усика есть полный набор навыков. Я просто не думаю, что в мире хоть кто-нибудь может избить его.
Я всегда считал, что Усик проигрывает Тайсону Фьюри из-за габаритов. Я искренне в это верил, но теперь я думаю, что он побьет и Фьюри" – сказал он.
Популярное сейчас
- Полесье в топ-2, гранды теряют, Металлист 1925 побеждает второй раз подряд. Результаты, расписание и таблица УПЛ
- Усик – Дюбуа: Прогноз и анонс на главный поединок года для Украины
- Погиб украинский пилот с позывным Джус
- Усик вышел на взвешивание с флагом в поддержку защитников Бахмута
- Бывшая звезда Милана и Барселоны развелся уже с третьей женой-моделью. ФОТО
- Самая сексуальная женщина-арбитр в мире сводит с ума фанатов кадрами в бикини на пляже. ФОТО