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Известный британский супертяж дал прогноз на бой Усик – Дюбуа

Бокс
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Известный британский супертяж дал прогноз на бой Усик – Дюбуа

Фото: Flipboard

UA-Футбол
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Бывший британский супертяж Тони Белью дал прогноз на бой между украинским чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком (20-0; 13 КО) и Даниэлем Дюбуа (19-1; 18 КО). Его слова цитирует talkSPORT:

"У Дюбуа есть только одна возможность, один шанс на победу, и это шанс панчера. Если говорить совсем уж откровенно, это единственный шанс, который я ему даю.

У Усика есть полный набор навыков. Я просто не думаю, что в мире хоть кто-нибудь может избить его.

Я всегда считал, что Усик проигрывает Тайсону Фьюри из-за габаритов. Я искренне в это верил, но теперь я думаю, что он побьет и Фьюри" – сказал он.

Текстовая трансляция боя Усик – Дюбуа

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В статье: Александр Усик Дэниэл Дюбуа
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