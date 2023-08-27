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Команда Дюбуа подает протест на результат боя против Усика
Что они пытаются доказать – неясно
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 26 на 27 августа во Вроцлаве (Польша) состоялся вечер бокса, главным событием которого стал поединок между украинским чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком (21-0; 14 КО) и британцем Даниэлем Дюбуа (19) -2;18 КО).
Украинец
"Руководящие органы должны рассмотреть это и назначить реванш. Мы будем обжаловать то, что здесь произошло" – сказал промоутер британца Фрэнк Уоррен.
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