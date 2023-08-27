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Команда Дюбуа подает протест на результат боя против Усика

Бокс
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Что они пытаются доказать – неясно

Команда Дюбуа подает протест на результат боя против Усика

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 26 на 27 августа во Вроцлаве (Польша) состоялся вечер бокса, главным событием которого стал поединок между украинским чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком (21-0; 14 КО) и британцем Даниэлем Дюбуа (19) -2;18 КО).

Украинец победил нокаутом в 9-м раунде, однако команда соперника будет подавать протест на исход боя. Британец и его окружение уверены, что в 5 раунде Усик был нокаутирован, а удар, который был квалифицирован рефери как запрещенный (ниже пояса) действительно чист.

"Руководящие органы должны рассмотреть это и назначить реванш. Мы будем обжаловать то, что здесь произошло" – сказал промоутер британца Фрэнк Уоррен.

Видео нокаута Усик – Дюбуа

Обзор лучших моментов Усик – Дюбуа

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В статье: Александр Усик Дэниэл Дюбуа
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