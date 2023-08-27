Усик – Дюбуа: Статистика ударов от боксеров

Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (21-0; 14 КО) защитил свои титулы в бою против британца Даниэля Дюбуа (19-2; 18 КО) в главном событии боксерского вечера в польском Вроцлаве.

Усик – Дюбуа: Обзор поединка

Усик – Дюбуа: Видео нокаута

Из статистики по результатам поединка видно, что наш спортсмен нанес вдвое больше ударов, чем его соперник.

Всего Александр выбросил 359 ударов, из них до цели дошли 88. Из точных выстрелов больше всего было джебов (52), а остальные 36 – это силовые удары.

Дюбуа выбросил 290 ударов, из которых до цели дошли 47 (13 джебов и 34 силовых).