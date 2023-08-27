Усик – Дюбуа: Судейские записки на момент остановки боя

Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (21-0; 14 КО) защитил свои титулы в бою против британца Даниэля Дюбуа (19-2; 18 КО) в главном событии боксерского вечера в польском Вроцлаве.

Усик – Дюбуа: Обзор поединка

Усик – Дюбуа: Видео нокаута