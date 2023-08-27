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Усик – Дюбуа: Судейские записки на момент остановки боя

Бокс
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Разгром почти в сухую

Усик – Дюбуа: Судейские записки на момент остановки боя

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (21-0; 14 КО) защитил свои титулы в бою против британца Даниэля Дюбуа (19-2; 18 КО) в главном событии боксерского вечера в польском Вроцлаве.

Усик – Дюбуа: Обзор поединка

Усик – Дюбуа: Видео нокаута

В момент остановки боя украинец разгромно побеждал на судейских записках. Лишь один из боковых арбитров увидел победу Дюбуа в 5-м раунде, отдав тому 10-9. Два других судьи не дали британцу ни одного раунда (по статистике боя видно, что их решение было верным).

Усик – Дюбуа: Судейские записки на момент остановки боя - изображение 1

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В статье: Александр Усик Дэниэл Дюбуа
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