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Усик: Могу без шорт боксировать, если для Дюбуа они высоко

Бокс
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Проигрывать нужно с достоинством

Усик: Могу без шорт боксировать, если для Дюбуа они высоко

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (21-0; 14 КО) прокомментировал ситуацию в 5 раунде поединка против Даниэля Дюбуа (19-2; 18 КО), когда британец ударил нашего спортсмена ниже пояса.

- Были ли у тебя такие мысли, что не сможешь подняться? Или ты уже чувствовал, что нужно немного больше времени, но поднимешься?

- Были мысли такие, потому что немного спина начала, не только то место. Чуть-чуть начало в спине оттягивать. Но чувствовал, что нужно подниматься. Если ты остаешься на полу – ты остаешься на полу. Как бы ни болело. Оно и сейчас болит. Но нужно подниматься и доводить это до конца. Все, что мы делаем сейчас не только в ринге, но и в нашей стране.

Офигеть, у Усиках шорты были высоко. Комедия. Он проиграл и говорит, что мои шорты были высоко. Могу без шорт боксировать – сказал украинец.

Лучшие моменты боя Усик – Дюбуа

Статистика боя Усик – Дюбуа

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В статье: Александр Усик Дэниэл Дюбуа
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