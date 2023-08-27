Усик о реванше из Дюбуа: Готов завтра на голых кулаках

Украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (21-0; 14 КО) прокомментировал готовность дать реванш британцу Даниэлю Дюбуа (19-2; 18 КО).

"Готов подраться с ним хоть завтра, реванш, уличная драка, я готов. Без перчаток на голых рукавах" – сказал украинец на пресс-конференции после поединка.

Лучшие моменты боя Усик – Дюбуа

Статистика боя Усик – Дюбуа