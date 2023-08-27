Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Усик о реванше из Дюбуа: Готов завтра на голых кулаках
Реванш не имеет смысла
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (21-0; 14 КО) прокомментировал готовность дать реванш британцу Даниэлю Дюбуа (19-2; 18 КО).
"Готов подраться с ним хоть завтра, реванш, уличная драка, я готов. Без перчаток на голых рукавах" – сказал украинец на пресс-конференции после поединка.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Интер Майами победил в МЛС впервые за три месяца: Кривцов не попал в заявку, Месси снова забил
- Нокаут в девятом раунде. Видеообзор боя Александр Усик - Дэниэл Дюбуа
- Усик – Дюбуа: Как это было, яркий нокаут и тревожные мгновения
- Александр Усик, нокаутировав Дюбуа, защитил свои пояса в супертяжелом весе
- Красотка дня. Соблазнительная вторая половинка одноклубника Цыганкова и Довбика в Жироне. ФОТО
- Самая сексуальная женщина-арбитр в мире сводит с ума фанатов кадрами в бикини на пляже. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
2На сайт
2 500 грн