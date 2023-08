Тони Белью: Все, что ниже пупка классифицируется как ниже пояса в боксе

Бывший британский супертяж Тони Белью прокомментировал бой Усик – Дюбуа, а именно момент в 5 раунде поединка, когда британец попал ниже пояса нашему спортсмену.

"Все ниже пупка классифицируется как ниже пояса в боксе. Это не мое мнение, это факт. Это правила.

Ваши шорты не должны закрывать ваш пупок, потому что если это так – можно попасть в пояс. Это фото вместо тысячи слов" – написал он на странице Твиттер.

Anything below the naval is classed as low in boxing! That’s not my opinion that’s a FACT! That’s the rules! Your shorts shouldn’t cover your naval cos if they do the belt can be hit! This picture says a thousand words! Spew it once and you’ll spew it again is also another fact! pic.twitter.com/JDdfJxdGrE