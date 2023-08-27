Промоутер Дюбуа: Усика ударили в пояс, WBA должна назначить реванш

Промоутер британского супертяжа Даниэля Дюбуа (19-2; 18 КО) Фрэнк Уоррен заявил, что не против введения системы VAR в боксе. Его слова цитирует Boxing Social:

– Он получил в 180 раз больше времени, чем нужно, чтобы восстановиться после настоящего удара. И этот удар был в пояс. Есть инструктаж по правилам перед сражением. И иногда вы видите бойцов, приходящих в высоко приподнятых шортах. Итак, что происходит во время этих инструктажей.

Они определяют, где находится ваша талия. И это середина между вашими бедрами. Итак, это здесь. Его шорты были выше этой точки, его ударили по поясу. И при таких обстоятельствах WBA не имеет альтернативы, кроме назначения реванша.

– Дерек Чисора после боя мне сказал, что в каждом виде спорта есть VAR, так почему его нет в боксе?

– Уместное мнение. Кто хочет, чтобы бои останавливались? Если рефери дает кому-то три минуты на восстановление, если бы он посмотрел на VAR, то все закончилось бы за 30 секунд. Возможно, это имеет смысл, – сказал Уоррен.