Дюбуа: Мы работали в тренажерном зале много недель над этим ударом

Британский супертяж Даниэль Дюбуа (19-2; 18 КО) продолжает заявлять, что его удар в 5 раунде поединка против Александра Усика (21-0; 14 КО) был абсолютно чистым, а победу у него украли судьи.

"Эту ошибку следует исправить. Эта ситуация должна развиваться, нужно это продвигать. Я должен быть чемпионом мира прямо сейчас. Это было справедливо. Об этом нужно громко говорить, а не жить с этой ложью. Просто обманули.

Я однозначно хочу реванша – добиться справедливости, получить реванш. Мы работали в тренажерном зале много недель над этим ударом. Я это сделал, и это был наш момент. Это должен быть нокаут. Я чувствую себя разбитым.

Этот удар был низким. Я почувствовал, как идеально попал прямо ему в живот. Я точно знаю, когда наношу хороший удар" – сказал британец.