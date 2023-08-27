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Дюбуа: Мы работали в тренажерном зале много недель над этим ударом
А еще ты Господь бог и папа римский
Getty Images/Global Images Ukraine
Британский супертяж Даниэль Дюбуа (19-2; 18 КО) продолжает заявлять, что его удар в 5 раунде поединка против Александра Усика (21-0; 14 КО) был абсолютно чистым, а победу у него украли судьи.
"Эту ошибку следует исправить. Эта ситуация должна развиваться, нужно это продвигать. Я должен быть чемпионом мира прямо сейчас. Это было справедливо. Об этом нужно громко говорить, а не жить с этой ложью. Просто обманули.
Я однозначно хочу реванша – добиться справедливости, получить реванш. Мы работали в тренажерном зале много недель над этим ударом. Я это сделал, и это был наш момент. Это должен быть нокаут. Я чувствую себя разбитым.
Этот удар был низким. Я почувствовал, как идеально попал прямо ему в живот. Я точно знаю, когда наношу хороший удар" – сказал британец.
Напомним, ранее Усик
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