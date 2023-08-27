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IBF готовы санкционировать обязательную защиту для Усика

Бокс
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Про абсолют пока нет и речи

IBF готовы санкционировать обязательную защиту для Усика

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Всемирная боксерская федерация (IBF) готова санкционировать бой чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (21-0; 14 КО) против обязательного претендента по своей линии, хорвата Филиппа Хрговича (16-0; 13 КО).

В организации считают, что бой за титул абсолютного чемпиона мира против Тайсона Фьюри (33-0-1; 24 КО) пока не кажется реальным и близким.

Свой следующий поединок "Цыганский король" проведет 28 октября против Френциса Нганну.

Напомним, что ранее Хргович заявил о готовности выйти на бой против Усика.

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В статье: Александр Усик
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