IBF готовы санкционировать обязательную защиту для Усика

Всемирная боксерская федерация (IBF) готова санкционировать бой чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (21-0; 14 КО) против обязательного претендента по своей линии, хорвата Филиппа Хрговича (16-0; 13 КО).

В организации считают, что бой за титул абсолютного чемпиона мира против Тайсона Фьюри (33-0-1; 24 КО) пока не кажется реальным и близким.

Свой следующий поединок "Цыганский король" проведет 28 октября против Френциса Нганну.