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Филип Хргович: Я тот, кто побьет Усика

Бокс
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Филип Хргович: Я тот, кто побьет Усика

Фото: Getty Images

Новина українською

Хргович, который является обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии IBF в тяжелом весе заявил, что именно он должен драться с Усиком:

"Я большой парень, сильнее его, я также могу нанести много ударов. Я не такой жесткий, как Даниэль Дюбуа или Энтони Джошуа. Я могу бить в корпус. Я могу толкнуть его, заставить отступить, и я могу держать удар. У меня хороший подбородок, он не сможет меня нокаутировать. Так что я тот, кто должен побить Усика, не Фьюри, а Филип Хргович."

"Я должен драться с Усиком следующим, потому что объединительного боя не будет. Фьюри запланировал свой бой на октябрь. Я не уверен, что он хочет драться с Усиком, он очень странный. Я человек, который должен получить следующий удар", - заявил Филипп.

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В статье: Александр Усик Филип Хргович
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Источник:
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