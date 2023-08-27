Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Филип Хргович: Я тот, кто побьет Усика
Мечтать не запрещено
Фото: Getty Images
Хргович, который является обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии IBF в тяжелом весе заявил, что именно он должен драться с Усиком:
"Я большой парень, сильнее его, я также могу нанести много ударов. Я не такой жесткий, как Даниэль Дюбуа или Энтони Джошуа. Я могу бить в корпус. Я могу толкнуть его, заставить отступить, и я могу держать удар. У меня хороший подбородок, он не сможет меня нокаутировать. Так что я тот, кто должен побить Усика, не Фьюри, а Филип Хргович."
"Я должен драться с Усиком следующим, потому что объединительного боя не будет. Фьюри запланировал свой бой на октябрь. Я не уверен, что он хочет драться с Усиком, он очень странный. Я человек, который должен получить следующий удар", - заявил Филипп.
Популярное сейчас
- Зозуля: Когда жена Усика подошла к рингу, я знал, что он встанет
- Салах перейдет в Аль-Иттихад после сегодняшнего матча против Ньюкасла
- Воздушные силы ВСУ отчитались о сбитии четырех крылатых ракет во время ночной атаки россиян
- Усик – Дюбуа: Где и когда смотреть чемпионский бой
- Иногда нужно просто сказать спасибо. Михаил Мудрик посетил церковь. ФОТО
- Бывшая звезда Милана и Барселоны развелся уже с третьей женой-моделью. ФОТО