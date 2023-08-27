Филип Хргович: Я тот, кто побьет Усика

Хргович, который является обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии IBF в тяжелом весе заявил, что именно он должен драться с Усиком:

"Я большой парень, сильнее его, я также могу нанести много ударов. Я не такой жесткий, как Даниэль Дюбуа или Энтони Джошуа. Я могу бить в корпус. Я могу толкнуть его, заставить отступить, и я могу держать удар. У меня хороший подбородок, он не сможет меня нокаутировать. Так что я тот, кто должен побить Усика, не Фьюри, а Филип Хргович."