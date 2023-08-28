Усик: Если бы рефери начал считать, я бы точно подскочил

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO и обладатель титула The Ring Александр Усик (21-0, 14 КО) высказался о грязном ударе Даниэля Дюбуа (19-2, 18 КО). Слова боксера приводит портал boxingscene.com.

"Если бы рефери начал считать, я бы точно подскочил, 100%". Я бы на ногах. Мне было бы трудно восстановиться и вернуться в нормальное состояние, но, несомненно, я бы встал.

"Нехорошо, когда люди пытаются одержать победу, используя такую грязную тактику. Вы не можете выиграть, боксируя так грязно. Вы должны быть четкими".

Напомним, что в пятом раунде Дюбуа пробил ниже пояса Александру Усику, в результате чего пришлось остановить сражение на несколько минут.