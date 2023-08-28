  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Усик: Если бы рефери начал считать, я бы точно подскочил
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Усик: Если бы рефери начал считать, я бы точно подскочил

Бокс
(1 голосов)

Украинец высказался о скандальном эпизоде

Усик: Если бы рефери начал считать, я бы точно подскочил

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO и обладатель титула The Ring Александр Усик (21-0, 14 КО) высказался о грязном ударе Даниэля Дюбуа (19-2, 18 КО). Слова боксера приводит портал boxingscene.com.

"Если бы рефери начал считать, я бы точно подскочил, 100%". Я бы на ногах. Мне было бы трудно восстановиться и вернуться в нормальное состояние, но, несомненно, я бы встал.

"Нехорошо, когда люди пытаются одержать победу, используя такую грязную тактику. Вы не можете выиграть, боксируя так грязно. Вы должны быть четкими".

Напомним, что в пятом раунде Дюбуа пробил ниже пояса Александру Усику, в результате чего пришлось остановить сражение на несколько минут.

По теме
yellow-arrow
Усик: Желание Фьюри драться со мной все меньше и меньше с каждым днем
yellow-arrow
Дюбуа: Я чувствую, будто меня обманули
yellow-arrow
Филип Хргович: Я тот, кто побьет Усика
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
boxingscene

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде