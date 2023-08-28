  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Дюбуа: Я чувствую, будто меня обманули
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дюбуа: Я чувствую, будто меня обманули

Бокс
Обновлено
(1 голосов)

Снова боксер недоволен

Дюбуа: Я чувствую, будто меня обманули

Новина українською

Британский боксёр Даниэль Дюбуа высказался о поражении, которое он потерпел в поединке с украинским чемпионом мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе Александром Усиком.

В пятом раунде Дюбуа нанёс украинцу удар в область пояса, после чего Усик упал на канвас, взяв несколько минут на восстановление. Рефери посчитал удар нелегитимным. Даниэль заявил, что удар был в рамках правил.

"Я чувствую, будто меня обманули, лишив большой победы. Я видел этот эпизод, и мне кажется, что попадание было идеальным. Я попал ему в живот. Необходимо решить этот вопрос. Нужно как следует его изучить, чтобы добиться справедливости и получить реванш.

Усик не мог двигаться. Он ничего не мог поделать. Это следовало признать нокаутом. Эту ошибку нужно исправить. Чемпионом мира сейчас должен был быть я", — сказал Дюбуа в интервью BBC Sport.

По теме
yellow-arrow
Усик: Желание Фьюри драться со мной все меньше и меньше с каждым днем
yellow-arrow
Усик: Если бы рефери начал считать, я бы точно подскочил
yellow-arrow
Филип Хргович: Я тот, кто побьет Усика
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дэниэл Дюбуа
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде