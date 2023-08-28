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Дюбуа: Я чувствую, будто меня обманули
Снова боксер недоволен
Британский боксёр Даниэль Дюбуа высказался о поражении, которое он потерпел в поединке с украинским чемпионом мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе Александром Усиком.
В пятом раунде Дюбуа нанёс украинцу удар в область пояса, после чего Усик упал на канвас, взяв несколько минут на восстановление. Рефери посчитал удар нелегитимным. Даниэль заявил, что удар был в рамках правил.
"Я чувствую, будто меня обманули, лишив большой победы. Я видел этот эпизод, и мне кажется, что попадание было идеальным. Я попал ему в живот. Необходимо решить этот вопрос. Нужно как следует его изучить, чтобы добиться справедливости и получить реванш.
Усик не мог двигаться. Он ничего не мог поделать. Это следовало признать нокаутом. Эту ошибку нужно исправить. Чемпионом мира сейчас должен был быть я", — сказал Дюбуа в интервью BBC Sport.
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