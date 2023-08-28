Усик: Желание Фьюри драться со мной все меньше и меньше с каждым днем

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик надеется, что ему удастя провести бой с обладателем титула по версии WBC Тайсоном Фьюри.

"Мы можем надеяться, что мы с Фьюри сойдемся на ринге. Это должно состояться. Мы должны отбоксировать. Мир должен узнать, кто лучший в этом дивизионе, кто завоюет все четыре пояса. Я думаю, что он больше говорит об этом, но его желания все меньше и меньше с каждым днем", - сказал Усик в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Напомним, что 26 августа Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа в девятом раунде в главном событии вечера бокса в польском Вроцлаве.