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Усик: Желание Фьюри драться со мной все меньше и меньше с каждым днем

Бокс
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Александр жаждет этого боя

Усик: Желание Фьюри драться со мной все меньше и меньше с каждым днем

Getty Images/Global Images Ukraine

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Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик надеется, что ему удастя провести бой с обладателем титула по версии WBC Тайсоном Фьюри.

"Мы можем надеяться, что мы с Фьюри сойдемся на ринге. Это должно состояться. Мы должны отбоксировать. Мир должен узнать, кто лучший в этом дивизионе, кто завоюет все четыре пояса. Я думаю, что он больше говорит об этом, но его желания все меньше и меньше с каждым днем", - сказал Усик в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Напомним, что 26 августа Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа в девятом раунде в главном событии вечера бокса в польском Вроцлаве.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри
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