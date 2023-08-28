  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Тренер Дюбуа: Усик всех обманул и он знает об этом
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Дюбуа: Усик всех обманул и он знает об этом

Бокс
(1 голосов)

Команда британца снова взялась за свое

Тренер Дюбуа: Усик всех обманул и он знает об этом

Новина українською

Тренер британского боксёра Даниэля Дюбуа (19-2) Дон Чарльз раскритиковал украинского боксёра Александра Усика после победы.

"Усик гордится собой как религиозный человек, его всегда можно увидеть молящимся. Я хочу знать, какому богу он поклоняется, потому что ты не лжёшь во имя бога. Если он настоящий религиозный человек, он должен публично выступить и сказать правду: "Я обманул". Нет никакой разницы между ним и мошенником с наркотиками. Он обманул, он знает, что обманул", — приводит слова Чарльза журналист Майкл Бенсон в своём "твиттере".

Напомним, в пятом раунде Усик пожаловался на удар ниже пояса со стороны Дюбуа, после чего бой остановили на пять минут.

По теме
yellow-arrow
Усик отреагировал на высказывания тренера Дюбуа
yellow-arrow
Усик: Желание Фьюри драться со мной все меньше и меньше с каждым днем
yellow-arrow
Дюбуа: Я чувствую, будто меня обманули
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Дэниэл Дюбуа
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде