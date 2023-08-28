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Тренер Дюбуа: Усик всех обманул и он знает об этом
Команда британца снова взялась за свое
Тренер британского боксёра Даниэля Дюбуа (19-2) Дон Чарльз раскритиковал украинского боксёра Александра Усика после победы.
"Усик гордится собой как религиозный человек, его всегда можно увидеть молящимся. Я хочу знать, какому богу он поклоняется, потому что ты не лжёшь во имя бога. Если он настоящий религиозный человек, он должен публично выступить и сказать правду: "Я обманул". Нет никакой разницы между ним и мошенником с наркотиками. Он обманул, он знает, что обманул", — приводит слова Чарльза журналист Майкл Бенсон в своём "твиттере".
Напомним, в пятом раунде Усик пожаловался на удар ниже пояса со стороны Дюбуа, после чего бой остановили на пять минут.
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