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Василий Ломаченко поздравил Усика с победой
Украинец победил Дюбуа
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях украинец Василий Ломаченко поздравил соотечественника Александра Усика (21-0, 14 KO) с победой над британцем Даниэлем Дюбуа (19-2, 18 KO), поединок с которым состоялся в минувшие выходные во Вроцлаве (Польша).
Напомним, Усик, побывавший на полу после зафиксированного удара ниже пояса, досрочно остановил Дюбуа в девятом раунде.
"Слава богу за всё!!! Поздравляю!!" — написал Ломаченко в Инстаграм.
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