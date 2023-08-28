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Василий Ломаченко поздравил Усика с победой

Бокс
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Украинец победил Дюбуа

Василий Ломаченко поздравил Усика с победой

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях украинец Василий Ломаченко поздравил соотечественника Александра Усика (21-0, 14 KO) с победой над британцем Даниэлем Дюбуа (19-2, 18 KO), поединок с которым состоялся в минувшие выходные во Вроцлаве (Польша).

Напомним, Усик, побывавший на полу после зафиксированного удара ниже пояса, досрочно остановил Дюбуа в девятом раунде.

"Слава богу за всё!!! Поздравляю!!" — написал Ломаченко в Инстаграм.

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В статье: Александр Усик Василий Ломаченко
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