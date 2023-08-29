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Промоутер Джошуа: Дюбуа попал в бандаж Усика – это был удар ниже пояса
Сторона Дюбуа по-прежнему пытается оспорить решение
Эдди Хирн, промоутер Энтони Джошуа высказался о скандальном моменте в поединке чемпиона в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика (21-0, 14 КО) и Даниэла Дюбуа (19-2, 18 КО).
Один из подписчиков спросил Хирна об ударе Дюбуа ниже пояса Усику в пятом раунде поединка.
"Весь кулак был ниже пупка, нижние косточки пальцев были намного ниже. Дюбуа попал в бандаж Усика – это был удар ниже пояса", – написал Хирн.
Напомним, бой Усик – Дюбуа завершился в 9-м раунде победой украинца техническим нокаутом.
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