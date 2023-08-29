Промоутер Джошуа: Дюбуа попал в бандаж Усика – это был удар ниже пояса

Эдди Хирн, промоутер Энтони Джошуа высказался о скандальном моменте в поединке чемпиона в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика (21-0, 14 КО) и Даниэла Дюбуа (19-2, 18 КО).

Один из подписчиков спросил Хирна об ударе Дюбуа ниже пояса Усику в пятом раунде поединка.

"Весь кулак был ниже пупка, нижние косточки пальцев были намного ниже. Дюбуа попал в бандаж Усика – это был удар ниже пояса", – написал Хирн.

Напомним, бой Усик – Дюбуа завершился в 9-м раунде победой украинца техническим нокаутом.