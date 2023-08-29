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Фрэнк Уоррен: У Даниэля должны быть три пояса на талии

Бокс
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Сначала нужно сдержать мощные удары Александра Усика

Фрэнк Уоррен: У Даниэля должны быть три пояса на талии

Getty Images/Global Images Ukraine

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Фрэнк Уоррен, промоутер британского боксёра Даниэля Дюбуа, снова призвал признать бой с украинцем Александром Усиком несостоявшимся.

"Я испытываю к нему большое уважение, он был потрясающим тяжеловесом и действительно хорошим супертяжеловесом, но у него уже были жалобы на удары ниже пояса, он делал это против Энтони Джошуа в их боях.

Я бы хотел, чтобы WBA объявила бой несостоявшимся, потому что у Даниэля должны быть три пояса на талии. Если мы сможем провести матч-реванш, то именно к этому мы и придём. Дюбуа мог выиграть бой, ему нужно было ещё немного нажать на газ, но, с какой стороны на это ни посмотри, он должен стать чемпионом", — приводит слова Уоррена talkSPORT.

Напомним, Усик одержал победу в девятом раунде техническим нокаутом.

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В статье: Александр Усик Дэниэл Дюбуа
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