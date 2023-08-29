Хирн: Мне показалось, что Усик состарился

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн считает, что чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) мог выйти с травмой на бой с Даниелем Дюбуа(19-2, 19-2, 19-2, 19-2, 19-2, 19-2, 19-2, 19-2). Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

"Усик не походил на себя. Я думаю, что его ноги казались медленными, он выглядел уставшим. Мне показалось, что он состарился. Было ли это давление из-за того, что он сражался практически дома? Усик вообще нечасто выступал дома. Был ли он травмирован?

Я говорю с вами, словно сижу сейчас в пабе. Почему они использовали небольшой ринг? Когда я вижу, как боец, которому нравится двигаться, использует маленький ринг, это говорит мне о том, что у него проблемы, что он не хочет много двигаться. Это очень необычно для Усика, поскольку он сражался с Даниэлем Дюбуа. Я думал, что он захочет побольше ринг. Была ли у него травма или операция? Я не знаю. Но он все равно выиграл каждый раунд.