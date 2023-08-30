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Дерек Чисора: Усик изменит свой стиль бокса в бою с Фьюри
Ждем организации боя
Getty Images/Global Images Ukraine
Британский боксер Дерек Чисора (34-13, 23 KO) считает, что чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) изменит свой стиль боя перед встречей с Тайсоном Фьюри (3 0-1, 24 KO). Слово приводит Boxing Social.
"Я знаю, что Усик изменит свой стиль бокса, когда встретится с Цыганским королем. Вот и все.
Чтобы победить Усика, вам нужно прийти и разозлить его. Ты должен выйти на свою дистанцию, сопротивляться и отпустить руки."
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