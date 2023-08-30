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Эдди Хирн: Я чувствовал, что Усик сломает Дюбуа морально
Промоутер поддерживал украинца
Известный промоутер Эдди Хирн высказался о недавнем поединке украинца Александра Усика и британца Даниэля Дюбуа.
В пятом раунде Дюбуа нанёс украинцу удар в область пояса, после чего тот упал на канвас, взяв несколько минут на восстановление. Рефери посчитал удар нелегитимным..
"Когда Усик поднялся после трёх минут, проведённых на паркете, у Дюбуа оставалось две с половиной минуты в раунде на то, чтобы наносить удары. Усик – исключительный боксёр, и я чувствовал, что он сломает Дэниэля морально. И на самом деле именно это и произошло. Когда Дэниэль сказал, что потерял импульс, это было плохим знаком. Но вот что я скажу – Даниэлю Дюбуа 25 лет. Думаю, у него фантастическое будущее, если он сможет стать сильнее морально. Ты должен подниматься. Особенно в таких ситуациях", — сказал Хирн на канале Matchroom Boxing в YouTube.
Напомним, Усик победил в девятом раунде техническим нокаутом.
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