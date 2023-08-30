  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Де ла Хойя: Я бы хотел увидеть бой Тайсона Фьюри и Александра Усика
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Де ла Хойя: Я бы хотел увидеть бой Тайсона Фьюри и Александра Усика

Бокс
(1 голосов)

Фаната бокса с нетерпением ждут этого боя

Де ла Хойя: Я бы хотел увидеть бой Тайсона Фьюри и Александра Усика

фото - boxingscene.com

Новина українською

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях, а ныне промоутер, легендарный американец Оскар де ла Хойя призвал действующих чемпионов супертяжёлого дивизиона, украинца Александра Усика (21-0, 14 KO) и британца Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 KO), договориться о поединке.

"Поединок, который я хотел бы увидеть, это бой Тайсона Фьюри и Александра Усика. На кону достаточные деньги. Суть заключается в том, чтобы не жадничать. Не нужно быть жадными", — сказал де ла Хойя в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

В своём последнем бою, состоявшемся в августе, Усик нокаутировал в девятом раунде британца Даниэля Дюбуа.

По теме
yellow-arrow
Тайсон Фьюри: Победа над Усиком ничего мне не даст
yellow-arrow
Эдди Хирн: Я чувствовал, что Усик сломает Дюбуа морально
yellow-arrow
Дерек Чисора: Усик изменит свой стиль бокса в бою с Фьюри
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри Оскар Де Ла Хойя
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде