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Тайсон Фьюри: Победа над Усиком ничего мне не даст
Боксер слишком уверен в своем превосходстве
Фото: The Guardian
Чемпион WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри высказался о поединке с обладателем титулов WBA (Super), IBF и WBO непобеждённым украинцем Александром Усиком (21-0, 14 KO).
"Победа над Усиком ничего мне не даст, кто он, чёрт возьми, такой? Дать ему бой это даже не бросить кость, а отдать собачью будку. Все ожидают моей победы над Усиком, средневесом.
Если Усик побьёт меня, люди скажут, что он одолел мамонта, которого никто не мог победить. И я не собираюсь кому-либо давать такую возможность. Нет, чёрт возьми. Было бы лучше, если Усик и Джошуа были в одной команде. Просто меняйтесь между раундами. Я бы побил их за один вечер, вот насколько они лёгкие", — сказал Фьюри в документальном сериале Netflix.
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