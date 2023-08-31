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Беллью: Усик хочет стать абсолютным чемпионом мира и просто уйти

Бокс
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Возможно, боксер прав

Беллью: Усик хочет стать абсолютным чемпионом мира и просто уйти

Фото: fightnews.info

Новина українською

Бывший соперник Александра Усика, британский боксер Тони Беллью считает, что украинец в случае победы над Тайсоном Фьюри покинет

"Я думаю, что он просто хочет добиться организации объединительного боя. Он хочет стать абсолютным чемпионом мира и просто уйти. После этого мы его больше не увидим.

Он уйдет в закат, на что имеет полное право. Если он победит Тайсона Фьюри, то станет одним из величайших боксеров в истории. А шансы на победу у него есть".

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В статье: Александр Усик Тони Беллью
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Источник:
Sport.ua

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