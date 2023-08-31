Беллью: Усик хочет стать абсолютным чемпионом мира и просто уйти

Бывший соперник Александра Усика, британский боксер Тони Беллью считает, что украинец в случае победы над Тайсоном Фьюри покинет

"Я думаю, что он просто хочет добиться организации объединительного боя. Он хочет стать абсолютным чемпионом мира и просто уйти. После этого мы его больше не увидим.

Он уйдет в закат, на что имеет полное право. Если он победит Тайсона Фьюри, то станет одним из величайших боксеров в истории. А шансы на победу у него есть".