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Беллью: Усик хочет стать абсолютным чемпионом мира и просто уйти
Возможно, боксер прав
Фото: fightnews.info
Бывший соперник Александра Усика, британский боксер Тони Беллью считает, что украинец в случае победы над Тайсоном Фьюри покинет
"Я думаю, что он просто хочет добиться организации объединительного боя. Он хочет стать абсолютным чемпионом мира и просто уйти. После этого мы его больше не увидим.
Он уйдет в закат, на что имеет полное право. Если он победит Тайсона Фьюри, то станет одним из величайших боксеров в истории. А шансы на победу у него есть".
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Источник:Sport.ua
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