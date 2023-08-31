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Тайсон Фьюри высмеял победу Усика над Дюбуа высоко одев шорты
Но британец по прежнему боится выйти в ринг с украинцем
Фото: Sporting News
Британский чемпион WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри разместил новый пост у себя в социальных сетях, где обыграл спорную ситуацию в последнем поединке украинца Александра Усика.
В бою с Даниэлем Дюбуа в пятом раунде Усик пропустил удар в область пояса, после чего рухнул на канвас, взяв несколько минут на восстановление.
Рефери посчитал удар нелегитимным, в то время как команда британца и сам Даниэль заявили, что удар был в рамках правил.
Фьюри показал своё фото с высоко натянутыми шортами. При этом на снимке он отметил Усика.
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