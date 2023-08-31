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Финская федерация бокса намерена выйти из состава IBA

Бокс
(1 голосов)

Финны не хотят участвовать в соревнованиях с россиянами и белорусами

Финская федерация бокса намерена выйти из состава IBA

IBA

Новина українською

Финская федерация бокса намерена выйти из состава Международной боксёрской ассоциации (IBA), чтобы присоединиться к новой конкурирующей организации World Boxing.

"МОК уже отозвал признание IBA, а отборочные турниры к Олимпийским играм – это мероприятия, организуемые МОК. В этих событиях не должны быть задействованы россияне или белорусы. Мы хотим продолжить участие в Олимпийских играх и верим, что World Boxing сделает участие возможным", — приводит слова Лайне YLE.

В IBA, в свою очередь, заявили, что к настоящему моменту не получали со стороны финской федерации бокса запроса на выход из организации.

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В статье: IBA
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