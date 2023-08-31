Усик может провести бой уже в декабре

Промоутер Эдди Хирн надеется, что удастся организовать бой его подопечного Филипа Хрговича с Александром Усиком в этом году.

"Я думаю, что бой будет санкционирован на этой неделе. Усик может отказаться от поединка, если у него будет договоренность о бое с Тайсоном Фьюри за все титулы".

"Если этого не случится, то поединок Усика и Хрговича планируем на декабрь. Мы к этому готовы", – сказал Хирн.

Напомним, что за свою профессиональную карьеру Хргович провел 16 боев и одержал 16 побед (13 нокаутом). Он является претендентом по линии IBF.