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Усик может провести бой уже в декабре
Соперником может стать хорватский боксер
Getty Images/Global Images Ukraine
Промоутер Эдди Хирн надеется, что удастся организовать бой его подопечного Филипа Хрговича с Александром Усиком в этом году.
"Я думаю, что бой будет санкционирован на этой неделе. Усик может отказаться от поединка, если у него будет договоренность о бое с Тайсоном Фьюри за все титулы".
"Если этого не случится, то поединок Усика и Хрговича планируем на декабрь. Мы к этому готовы", – сказал Хирн.
Напомним, что за свою профессиональную карьеру Хргович провел 16 боев и одержал 16 побед (13 нокаутом). Он является претендентом по линии IBF.
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