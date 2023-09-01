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Эррол Спенс проведет реванш с Теренсом Кроуфордом
Первый поединок между Спенсом и Кроуфордом завершился победой Теренса
Бывший объединённый чемпион мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) Эррол Спенс активировал пункт о реванше с абсолютным чемпионом мира в этом весе Теренсом Кроуфордом. Об этом пишет ESPN US, ссылаясь на тренера Спенса Дерека Джеймса.
Дата и место боя пока не называются. Ожидается, что поединок пройдёт в первом среднем весе.
Напомним, в активе Кроуфорда 40 боёв, в которых он одержал 40 побед (31 победа была добыта нокаутом). На счету Спенса 29 поединков, в которых он одержал 28 побед (22 нокаутом) и потерпел одно поражение.
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