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WBA признали Усика лучшим боксером месяца. Фото

Бокс
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Совершенно заслуженно

WBA признали Усика лучшим боксером месяца. Фото

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Всемирная боксерская ассоциация (WBA) определилась с победителем в категории "Лучший боксер августа 2023". Им стал украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (21-0; 14 КО).

Отметим, что в августе Саша провел поединок против британца Даниэля Дюбуа (19-2; 18 КО). Бой завершился в 9-м раунде победой нашего спортсмена нокаутом.

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В статье: Александр Усик
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