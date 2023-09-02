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WBA признали Усика лучшим боксером месяца. Фото
Совершенно заслуженно
Getty Images/Global Images Ukraine
Всемирная боксерская ассоциация (WBA) определилась с победителем в категории "Лучший боксер августа 2023". Им стал украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (21-0; 14 КО).
Отметим, что в августе Саша провел поединок против британца Даниэля Дюбуа (19-2; 18 КО). Бой завершился в 9-м раунде победой нашего спортсмена нокаутом.
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