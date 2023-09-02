WBA признали Усика лучшим боксером месяца. Фото

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) определилась с победителем в категории "Лучший боксер августа 2023". Им стал украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (21-0; 14 КО).

Отметим, что в августе Саша провел поединок против британца Даниэля Дюбуа (19-2; 18 КО). Бой завершился в 9-м раунде победой нашего спортсмена нокаутом.