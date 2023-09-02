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Отец Фьюри назвал следующего соперника для Тайсона
Это далеко не Усик
фото - boxingscene.com
Отец чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри (33-0-1; 24 КО) Джон Фьюри рассказал, кто может стать следующим соперником для его сына после поединка против Фрэнциса Нганну. По мнению старейшины семьи, Тайсон должен выйти на бой против чемпиона UFC в тяжелом весе Джона Джонсона (27-1). Его слова цитирует известный спортивный инсайдер Майкл Бенсон.
"Нужно уходить с шумом. Пусть мир узнает, кто настоящий пацан во всех аспектах жизни, а не только в боксерском поединке. Тайсон может это сделать. Тайсон ударит тебя ногой так, что твои яйца улетят за спину, он ударит тебя локтем и оставит 20 рубцов на твоем лице. Возможно, он тоже откусит твое ухо" – сказал Фьюри-старший.
Напомним, что ранее WBA
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