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Отец Фьюри назвал следующего соперника для Тайсона

Бокс
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Это далеко не Усик

Отец Фьюри назвал следующего соперника для Тайсона

фото - boxingscene.com

UA-Футбол
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Отец чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри (33-0-1; 24 КО) Джон Фьюри рассказал, кто может стать следующим соперником для его сына после поединка против Фрэнциса Нганну. По мнению старейшины семьи, Тайсон должен выйти на бой против чемпиона UFC в тяжелом весе Джона Джонсона (27-1). Его слова цитирует известный спортивный инсайдер Майкл Бенсон.

"Нужно уходить с шумом. Пусть мир узнает, кто настоящий пацан во всех аспектах жизни, а не только в боксерском поединке. Тайсон может это сделать. Тайсон ударит тебя ногой так, что твои яйца улетят за спину, он ударит тебя локтем и оставит 20 рубцов на твоем лице. Возможно, он тоже откусит твое ухо" – сказал Фьюри-старший.

Напомним, что ранее WBA признали Усика лучшим боксером августа.

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В статье: Тайсон Фьюри
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